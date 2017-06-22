А какое отношение я имею к Кэтрин групп? – Кэтрин Мигран

Бывший глава СПИСА Армении, а ныне депутат Мигран Погосян опровергает свою связь с компанией Кэтрин групп. На прошлой неделе сообщалось о том, Налоговая служба проводит проверки в компании Кэтрин групп, которая, как отмечается, принадлежит Миграну Погосяну. На вопрос Lragir.am, какие нарушения выявлены, Мигран Погосян ответил: «А какое отношение я имеют к Кэтрин групп? У компании есть владелец, и гендиректор компании также распространил заявление. Ваш вопрос не к месту». На вопрос, он вообще не имел отношения к компании, Мигран Погосян не ответил.