Человек, выдаваемый за «армянского диверсанта», не является военным

Азербайджанские СМИ с подачи Министерства обороны этой страны распространили видео человека, которого азербайджанская сторона представляет «плененным служащим ВС Армении». На видео запечатлен допрос, причем допрашиваемый, на вид невменяемый, на ломаном невнятном армянском языке сообщает, что его зовут Завеном Ованесовичем Карапетяном, родился он 16 ноября 1974 года в селе Довех Ноемберянского района. Допрашиваемый «признается», что служит контрактником и накануне якобы участвовал в диверсионной вылазке. Между тем, глава общины Довех Самвел Горгинян в беседе с корреспондентом Новости Армении – NEWS.am заверил, что человек с таким именем никогда не проживал в их селе. Человек, выдаваемый за «армянского диверсанта» на распространенных азербайджанскими СМИ видео, не является военным, об этом в беседе с Tert.am сказал пресс-секретарь МО РА Арцрун Ованнисян. «Вооруженные силы Армении не предпринимали никакой диверсии. Этот театр, представленный со стороны Азербайджана, не впервые разыгрывается»,- сказал он. В азербайджанских соцсетях распространилась информация о том, что житель Армении пересек границу. Об этом на сегодняшней встрече с журналистами сказал координатор сайта «Разминфо» Карен Вртанесян. По его словам, Азербайджан пытается выдать этого гражданского человека за диверсанта. «Азербайджан еще вчера заявил о том, что с армянской стороны была предпринята попытка диверсии, что было опровергнуто», - сказал он. Он также добавил, что пересекшего границу человека не могут найти в РА, поскольку проживающие в селах возле границы жители все на месте, нет пропавших.