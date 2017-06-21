Заявления Свитальского можно расценить как желание вмешаться во внутренние дела - РПА

Предоставление помощи не означает, что ею можно спекулировать и вмешиваться в наши внутриполитические дела, заявил руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян, комментируя последние заявления руководителя делегации ЕС в Армении, посла Петра Свитальского. «Замечания принимаем, обсуждаем и никогда не говорим, что все совершенно. Мы должны работать, чтобы двигаться к идеалу. На следующих выборах мы примем во внимание все эти замечания», - сказал Багдасарян. На вопрос, не повлияет ли на двусторонние отношения «противостояние» Свитальский – власти Армении, руководитель фракции РПА ответил: «Не думаю. По крайней мере, все решаемо. Если есть определенные замечания, то хочу заметить, что мы все время находимся на стадии обсуждений. Во всяком случае, неправильно не замечать значительный рост качества выборов в сравнении с предыдущими избирательными компаниями». «Могут быть заявления разного рода, можно выражать обеспокоенность, но нельзя выступать с подобной критикой. Например, по части функций ЦИК, это никак не могло иметь воздействие на избирательные процессы. Мне кажется, что эту тональность в определенной степени можно расценивать как желание вмешаться в наши внутренние дела», - сказал глава парламентского большинства.