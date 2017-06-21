Гражданин Армении оказался в Азербайджане

20 июня «Аравот» сообщил о том, что в азербайджанском селе Кемерли в Казахском районе оказался 50-летний армянин. Жители пограничного армянского села опровергли пропажу жителя их села.

Как пишет Razm.info, сегодня в 09։35 представляющийся врачом казахской больницы Хамис Масимов сообщил на своей страничке в Фейсбук, что пару часов назад границу близ Кемерли пересек 50-летний житель Армении, которого задержали жители, потом военные увезли его.

Напомним, что Азербайджан распространил сообщение о якобы диверсии и пленении армянского диверсанта. Пресс-секретарь МО Армении опроверг информацию о диверсии и пленении военнослужащего.

Как сообщает news.am, информация о пленении гражданского лица уточняется.