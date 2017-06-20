Самвел Бабаян не имеет отношения к перевозке комплекса «Игла» в Армению: обвинение смягчено – адвокат

Tert.am Смягчено обвинение задержанному 24 марта в рамках уголовного дела «Игла» бывшему командующему Армии обороны Арцаха Самвелу Бабаяну. Об этом в беседе с Tert.am сказал адвокат Самвела Бабаяна Аветис Калашян. «Частично было снято обвинение: контрабанда боеприпасов исключена. Обвинение было изменено, обвинение по признакам 1ч. 2п. 235.1 ст. УК РА было снято. Осталось обвинение по ч. 2 235-ей статьи УК РА – незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение группой лиц огнестрельного оружия, боеприпасов, патронов к нарезному огнестрельному оружию, взрывчатых веществ или взрывных устройств»,- сказал адвокат. На вопрос о том, что, фактически, зенитно-ракетный комплекс «Игла» не был ввезен, Калашян ответил, что речь идет конкретно о Самвеле Бабаяне, что он не имеет отношения к контрабанде. «Ввезли или нет – другой вопрос, но было принято решение, что Самвел Бабаян не имеет отношения к перевозке «Игла» в Армению».