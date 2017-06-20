24-летний житель Берлина Исмет С., обвиненный в тяжком сексуальном насилии над несовершеннолетней, приговорен к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно, а также денежному штрафу в 3000 евро, который он обязан перечислить в фонд помощи жертвам насилия. Такое решение вынес во вторник, 20 июня, суд берлинского района Тиргартен, передает с места событий корреспондент DW. Кроме того, мужчина признан виновным в изготовлении порнографии, поскольку он сделал видеозапись сексуальной сцены на мобильный телефон. После начала процесса, открытого для общественности и прессы, всех присутствующих попросили покинуть зал заседаний. Саму жертву сексуального насилия, "девочку Лизу", оградили от внимания журналистов. Представители обвинения, суда и сам обвиняемый от комментариев отказались. Адвокат Лизы тоже отказался говорить с немецкими СМИ, заявив, что те ранее "издевались" над девочкой. Подсудимый полностью признал свою вину, поэтому "девочка Лиза" на процессе не выступала, хотя была приглашена в качестве свидетеля и находилась в здании суда. Суд подчеркнул, что, хотя сексуальные действия прозошли по обоюдной доброй воле, в тот момент жертва еще не достигла "возраста согласия". В Германии любые сексуальные контакты с лицами, не достигшими 14 лет, считаются сексуальным насилием над детьми и преследуются законом. Ранее представитель земельного суда по уголовным делам в Берлине подчеркнула, что эпизоды, инкриминированные 24-летнему Исмету С., происходили в октябре и ноябре 2015 года. Таким образом они никак не связаны со случаем исчезновения "девочки Лизы" в январе 2016 года, который получил широкую известность. Международный скандал В январе 2016 года российские СМИ сообщив об исчезновении "девочки Лизы", утверждали, что ее похитили и изнасиловали мигранты. В берлинском районе Марцан состоялся массовый митинг, на котором русскоязычные жители Берлина призвали защитить их детей. Инцидент спровоцировал дискуссию на международном уровне. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Лизу "нашей девочкой" и упрекнул власти ФРГ в попытке "политкорректно залакировать действительность". В ответ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), занимавший тогда пост министра иностранных дел Германии, заявил, что Лавров вмешивается во "внутригерманскую дискуссию о мигрантах и разжигает ее". Ситуацию удалось загладить телефонным разговором между Штайнмайером и Лавровым.