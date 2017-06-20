Угрозы суверенности Армении – не в дружеской поддержке Европейского союза, а где-то в другом месте.

Угрозы суверенности и вмешательства во внутренние дела Армении – не в дружеской поддержке Европейского союза, а где-то в другом месте. Об этом на встрече с журналистами 20 июня заявил руководитель делегации Европейского союза в Армении, посол Петр Свитальский.

По его словам, существуют вопросы, по которым у ЕС не только есть право, но и обязательство говорить. «Мы всегда делаем это, поскольку наши армянские партнеры принимают определенные договоренности относительно определенных сфер. Как вы знаете, между Арменией и Европейским союзом заключено соглашение о финансировании. Когда имеются договоренности между двумя сторонами о создании независимого антикоррупционного агентства, у нас, как стороны контракта, не только есть право говорить, это мое обязательство», - отметил Свитальский.

«Эти соглашения не носят принудительный характер, они были согласованы по суверенной воле обеих сторон. После их согласования, иногда по очень детальным вопросам, как, например, антикоррупционное агентство, нашим обязательством становится иметь мнение и поделиться им. Очень скоро еще одна миссия прибудет в Ереван проверить, как Армения выполняет свои обязательства по соглашению о финансировании в сфере правосудия и государственного управления. Я подозреваю, что некоторые должностные лица Армении, или игнорируя, или по недоброй воле, могут сказать: «Как ЕС может говорить о том, что является нашим внутренним делом». Я хочу, чтобы общество Армении знало: когда мы публикуем мнение, это не из-за того, что у нас особое право на это. Нет, это всего лишь обязательство», - подчеркнул глава делегации Евросоюза.

Несколько дней назад, по словам европейского чиновника, он направил министру экономического развития и инвестиций Армении Сурену Караяну письмо с призывом к властям страны опубликовать текст этого соглашения с ЕС о финансировании. «Чтобы армяне знали, почему мы обязаны говорить. Это, я думаю, честный подход со стороны Европейского союза. Мы живем в очень взаимосвязанном мире, мы должны принять, что есть механизмы, конвенции, договоры, которые дают другим возможность выразить мнение по поводу того, что происходит в той или иной стране. Это часть нашей сегодняшней работы. И я очень рад, что многие обычные армяне, без моих лекций и образовательных усилий, превосходно понимают это. И я не удивлен, поскольку армяне, благодаря диаспоре, благодаря космополитическому мировоззрению, прекрасно понимают, что угрозы суверенности и вмешательства во внутренние дела страны находятся где-то в другом месте и никак не в нашей дружеской поддержке», - подытожил Петр Свитальский.

Если присутствие Европейского союза в Армении больше нежелательно, мы не будем его навязывать, заявил Петр Свитальский.