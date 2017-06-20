Россия не смогла подтвердить уничтожение аль-Багдади

О его возможной гибели российское министерство обороны заявило в пятницу Россия не смогла подтвердить факт уничтожения лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади в результате российского авиаудара в районе сирийского города Ракка. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов. «Нет подтверждения», – цитирует агентство «Интерфакс» высказывание Гатилова. Российское Министерство обороны заявило в пятницу, что проверяет информацию о возможном уничтожении аль-Багдади в результате российского авиаудара в районе сирийского города Ракка. Целью авиаудара, нанесенного 28 мая, было совещание лидеров ИГ, на котором якобы присутствовал аль-Багдади.