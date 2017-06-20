В Армении сформирована комиссия для рассмотрения жалоб граждан в ходе летнего призыва в армию

С целью обеспечения прозрачности процесса проведения летнего призыва на военную службу и законности в ходе призыва, а также оперативного решения вопросов, поднятых в заявлениях и жалобах граждан, приказом министра обороны Армении создана комиссия. Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, комиссию возглавит советник министра обороны РА Гегам Арутюнян. В ходе призыва граждане могут представлять свои заявления-жалобы в рабочие дни по адресу ул. Московяна 5 (место работы Общественного совета при министре обороны РА). Работа комиссии открыта для СМИ.