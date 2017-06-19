Закон о репатриации будет принят в Армении

/АРКА/. Закон о репатриации будет дополнен и принят в Армении до конца 2018 года, говорится в программе правительства на 2017-2022 гг. Как отмечается в программе, в ближайшие годы деятельность армянского правительства будет направлена на помощь армянам из диаспоры в вопросах интеграции в Армении. Помимо закона о репатриации, в 2017-2018 гг. планируется проведение программ, нацеленных на интеграцию сирийских и иракских армян. В качестве приоритетов сферы также отмечается целевое использование потенциала диаспоры и помощь в вопросах самоорганизации и сохранения национальной идентичности. Целевое использование потенциала предполагает усиление сотрудничества и связей между Арменией и диаспорой. Также планируется разработать программу мероприятий, направленных на поддержку деятельности армянских врачей, бизнесменов, юристов, архитекторов и других специалистов из диаспоры. В рамках оказания помощи в вопросах самоорганизации и сохранения национальной идентичности правительство планирует проведение курсов повышения квалификации для армянских учителей из диаспоры. Кроме того, предполагается создание и распространение учебных видеороликов на восточно-армянском и западно-армянском языках, а также предоставление учебных материалов с целью повышения уровня владения армянским языком.