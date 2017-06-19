Великобритания и ЕС начинают переговоры об условиях «Брексита» в Брюсселе

В Евросоюзе не возлагают больших надежд на первый раунд, но надеются, что он будет способствовать улучшению атмосферы после колких заявлений сторон БРЮССЕЛЬ – Министр по делам «Брексита» Дэвид Дэвис в понедельник приступает к переговорам в Брюсселе о выработке условий выхода Великобритании из ЕС и определении параметров ее отношений с континентом на ближайшие поколения. Прошел почти год с того дня, как британские граждане шокировали самих себя и соседей, проголосовав за разрыв с основным торговым партнером. Около трех месяцев назад премьер-министр Тереза Мэй объявила о начале двухлетнего обратного отсчета до «Брексита», который должен состояться в марте 2019 года. Однако о будущем отношений сторон почти ничего нельзя сказать с определенностью. Даже собственное политическое выживание Мэй оказалось под угрозой через 10 дней после выборов, на которых она потеряла большинство в парламенте. Дэвис, который в отличие от Мэй давно вел кампанию за выход из ЕС, встретится с главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье, который ранее был министром в правительстве Франции. Встреча начинается в штаб-квартире Европейской Комиссии в середине дня в понедельник. Планируется, что по окончании семичасовых переговоров делегаций сторон Дэвис и Барнье проведут совместную пресс-конференцию. Официальные лица обеих сторон не возлагают особых надежд на большие достижения в результате однодневных переговоров. Дипломаты Евросоюза надеются, что эта первая встреча, а также саммит в Брюсселе 22-23 июня с участием Мэй, которая, впрочем, не будет вести переговоры с европейскими лидерами, позволят улучшить атмосферу после нескольких колких заявлений сторон. «Теперь начинается тяжелая часть работы, – сказал Дэвис, отметив, что рассчитывает на достижение соглашения, которое будет работать для обеих сторон. – Эти переговоры временами будут трудными, но мы будем использовать конструктивный подход». Барнье, который увлекается альпинизмом, провел выходные в родных Альпах, «чтобы набрать силу и энергию для долгого пути». Принятие Дэвисом повестки переговоров в понедельник привело некоторых чиновников ЕС к мысли, что правительство Мэй может согласиться с представлениями Брюсселя о том, как должны проходить переговоры. Какой «Брексит»? Поражение Мэй на выборах привело к новым распрям среди консерваторов по европейскому вопросу, которые ее предшественник Дэвид Кэмерон надеялся прекратить, назначив референдум. Итоги выборов оставили лидеров в ЕС в растерянности по поводу плана Мэй о «глобальной Британии», который большинство из них считают полной глупостью. Хотя сторонники «Брексита» поддерживали предложенный Мэй план четкого выхода из единого рынка и таможенного союза, министр финансов Филип Хэммонд и другие поддержали призывы бизнеса к менее жесткому «Брекситу» и сохранению тесных таможенных связей. Учитывая недовольство в еврофильской Шотландии и нестабильной Северной Ирландии, которой грозит перспектива новой границы ЕС, проходящей через разделенный остров, «Брексит» создает новые угрозы для целостности Соединенного Королевства. Он станет проверкой находчивости тысяч государственных служащих, которым предстоит за оставшиеся 649 дней до 30 марта 2019 года разобраться с делами, связанными с 44 годами нахождения Великобритании в составе ЕС. Одна из главных тревог участников переговоров в понедельник, по крайней мере с европейской стороны, состоит в том, что соглашения достигнуто не будет и Великобритания окажется в подвешенном состоянии. По этой причине Брюссель хочет уделить приоритетное внимание гарантиям прав 3 миллионов граждан ЕС, которые находятся в Великобритании, и выплате десятков миллиардов евро, которые, по мнению ЕС, будет должен Лондон к моменту выхода. Учитывая, что и в ЕС проживает миллион выходцев из Великобритании, Мэй также хочет заключить соглашение об их правах, хотя позиции сторон в какой-то мере расходятся. В то же время согласие оплатить «счет за Брексит» может вызвать более острую реакцию. Брюссель также сопротивляется требованиям Великобритании о проведении немедленных переговоров о будущем соглашении о свободной торговле. ЕС считает, что этот вопрос должен быть отложен по крайней мере до достижения общего соглашения об условиях развода, которое в идеале должно быть заключено до конца этого года. В любом случае, как говорят представители ЕС, Лондон, похоже, больше точно не знает, какое торговое соглашение ему нужно. Однако лидеры ЕС, включая канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, не намерены идти на уступки Великобритании, которые могут побудить других последовать ее примеру. За «Брексит» проголосовали 52 процента британских избирателей. Результаты референдума вызвали опасения за судьбу Евросоюза, пострадавшего от кризиса евро и раскола во взглядах на реакцию в отношении хаотической иммиграции. Но избрание ярого еврофила Макрона и победу его партии на парламентских выборах в воскресенье возродили оптимистические настроения в Брюсселе.