В Совфеде России предупредили о возможности применения С-300 против США в Сирии

Инцидент со сбитым силами возглавляемой США коалиции самолетом правительственных сил Сирии может привести к ответному удару со стороны ПВО армии Башара Асада. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров в ходе беседы с RT. «Так сбивать воздушные судна недопустимо — получат ответный удар. Там стоят С-300 сирийской армии, наши С-400 стоят, поэтому все это может привести к большому конфликту», — подчеркнул Джабаров. По его словам, конфликт может зайти очень далеко и поэтому необходимо как можно скорее организовать встречу дипломатов заинтересованных сторон. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич расценил этот эпизод как провокацию, направленную против России. «Однако Россия держит паузу и проявляет незаурядное терпение», — отметил он в разговоре с РБК. По словам сенатора, настало время «для некого более серьезного разговора» с США. «С учетом наших возможностей и имеющихся договоренностей нужно предупредить, что в случае проявления такой агрессии будет адекватная реакция», — подчеркнул он. Это «мнение человека военного», отметил Клинцевич. Сенатор заявил, что в данном случае должны действовать российские дипломаты, и добавил, что американские военные «всегда предупреждают о таких вещах» по специальным каналам связи. В воскресенье, 18 июня 2017 года, стало известно, что авиация возглавляемой США международной контртеррористической коалиции сбила на территории Сирии истребитель правительственной армии Башара Асада. Инцидент произошел в населенном пункте Расафа, расположенном в 30 км к югу от Ракки. В Дамаске заявили, что их истребитель в тот момент участвовал в операции против запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ), которую проводили в регионе силы ополчения и правительственная армия. Командование ВС Сирии назвало случившееся «откровенной агрессивной акцией», а также обвинило США в координации с террористами ИГ. Представители коалиции заявили, что «не ищут конфликта с сирийским режимом, российскими или поддерживающими режим силами», но будут защищать своих партнеров.​ По их словам, сирийский Су-22 был сбит после того, как сбросил бомбы рядом с бойцами «Сил демократической Сирии» (СДС) к югу от города Табка, в 40 км от Ракки. Операция, по мнению сил коалиции, была проведена «в соответствии с правилами применения сил и средств и коллективной самообороны партнеров коалиции».

