На границе с Сирией задержали троих смертников из Азербайджана

В приграничной с Сирией турецкой провинции Килис задержаны пять членов ИГИЛ с поясами смертника. Трое из них являются гражданами Азербайджана. Как сообщают турецкие СМИ, террористы были задержаны вблизи села Иманлы во время операции сил жандармерии. Задержаны граждане Азербайджана 29-летний Сархан Алиев, 37-летняя Гюльнур Ширмамедова и 42-летняя Назенин Зейналова. Вместе с ними задержаны двое граждан Боснии и Герцеговины. Турецкие спецслужбы полагают, что задержанные лица планировали теракты на территории Турции, сообщают азербайджанские СМИ.