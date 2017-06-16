Эрдоган опротестует ордера, выданные в Вашингтоне на арест его охранников

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен начать политическую и юридическую кампании по противодействию попыткам властей США привлечь к уголовной ответственности сотрудников его службы безопасности. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

Ранее в четверг прокуроры в Вашингтоне выписали в отношении ряда охранников турецкого лидера ордера на арест. Их обвиняют в избиении протестующих во время визита Эрдогана в столицу США в прошлом месяце. Охрана президента Турции напала на демонстрантов на подходе к резиденции турецкого посла в Вашингтоне. Из многочисленных видеозаписей, сделанных очевидцами происшествия, а также корреспондентами «Голоса Америки», следует, что полицейские Вашингтона пытались предотвратить насилие, однако охрана турецкого лидера продолжала пинать протестующих.

Согласно газете «Вашингтон пост», в качестве доказательств состава преступления столичные правоохранители также предоставили и письменные свидетельства жертв атаки, согласно которым, сотрудники охраны Эрдогана "напали и на полицейских Вашингтона в, как минимум, трех отдельных случаях".

Потасовка произошла 16 мая у резиденции посла Турции в американской столице и еще больше осложнила отношения Вашингтона и Анкары.

Президент Турции Реджеп Эрдоган возмущен решением властей США предъявить обвинением его телохранителям, которые избивали демонстрантов у посольства Турции в Вашингтоне с его одобрения, передает Anadolu.

«Они (США) выдали ордеры на арест 12 моих телохранителей. Что это за закон такой? Если мои телохранители не могут меня защитить, тогда зачем я привез их с собой в Америку», - заявил он.

МИД Турции вызвал на ковер посла США в Анкаре в связи с решением США об аресте 12 телохранителей президента Эрдогана.

Ранее турецкий МИД назвал решение властей США «предвзятым, неправомерным и неприемлемым».

Обвинения предъявленные 12 турецким сотрудниками безопасности свидетельствуют о том, что США нетолернты к лицам, которые используют запугивание и насилие, чтобы подавить свободу слова. Об этом заявила представитель Госдепа США Хизер Ноэрт. Она отметила, что Госдеп определит необходимость принятия дополнительных шагов.