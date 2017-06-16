Сенат США утвердил санкции против России с поправками

Сенат США в четверг, 15 июня утвердил законопроект о введении новых санкций против России. За одобренный накануне документ об ужесточении санкций в отношении РФ сенаторы проголосовали подавляющим большинством голосов - 98 против 2, - внеся две поправки. В соответствии с первой, санкции не коснутся сотрудничества по линии NASA и коммерческих космических запусков, поскольку при производстве американских ракет Atlas V и Antares используются российские ракетные двигатели, сообщает интернет-сайт телеканала CNN. Вторая поправка подтверждает стратегическую важность и приверженность США 5-й статье Устава НАТО, согласно которой нападение на любое из государств Североатлантического альянса считается агрессией против всего блока. Решение о снятии санкций будет принимать Конгресс Помимо новых штрафных мер против России, законопроект расширяет санкции против Ирана. Одобренный Сенатом документ также позволяет Конгрессу США подвергнуть проверке любое решение Белого дома о приостановке либо отмене санкционных мер. "Окончательным арбитром в вопросе об ослаблении санкций в случае необходимости будет не президент, а Конгресс. Любая мысль президента о том, что он сможет снять санкции самостоятельно, благодаря этому закону станет неосуществимой", - заявил сенатор Чак Шумер. Санкции против Москвы стали ответом на ее вмешательство в кампанию по выборам президента США в 2016 году, а также за аннексию Россией украинского полуострова Крым и действия РФ в Сирии, уточняет CNN. Закон вступит в силу только после того, как его примет Палата представителей и подпишет президент США Дональд Трамп.