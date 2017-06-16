Спецпрокурор США заинтересовался финансовыми сделками зятя Трампа

Спецпрокурор США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер, занимающийся возможным вмешательством России в американские президентские выборы, изучает финансовые сделки зятя Дональда Трампа и старшего советника президента - Джареда Кушнера. Об этом в четверг, 15 июня сообщила газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. Ранее газета уже передавала, что внимание агентов Федерального бюро расследований приковано к серии встреч, которые в декабре 2016 года состоялись у супруга Иванки Трамп с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком и председателем "Внешэкономбанка" Сергеем Горьковым. О том, что бизнес-проекты Кушнера также стали предметом расследования, тогда не упоминалось. "Защищенный канал для связи с Кремлем" The Washington Post уточняет, что во время встречи с Кисляком в декабре 2016 года зять Трампа предложил дипломату установить секретный защищенный канал связи для облегчения взаимодействия с Кремлем. Кроме того, по данным издания, команда Мюллера изучает деловые операции, которые проводили другие приближенные Трампа, включая бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, Пола Манафорта, несколько месяцев возглавлявшего предвыборный штаб республиканца, и Картера Пейджа, отвечавшего за консультации по внешнеполитическим вопросам в ходе предвыборной кампании миллиардера в 2016 году. Кушнер готов отчитаться перед Конгрессом США Адвокат Кушнера Джейми Горелик подтвердила, что ее клиент готов сотрудничать со следствием. Ранее он, в частности, пообещал выступить с показаниями перед законодателями в Конгрессе США.