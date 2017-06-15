Правоохранители Свердловской области провели «зачистку» азербайджанской ОПГ, совершавшей поборы и вымогательства на территории Нижнего Тагила от имени убитого в сентябре 2016 года в Турции «вора в законе» Ровшана Джаниева, более известного как «Ровшан Ленкоранский». Об этом пишет сайт «Преступная Россия». Согласно информации, ГУ МВД РФ по Свердловской области отчиталось о поимке трех участников группировки. Правоохранители не стали уточнять имена и возраст задержанных, лишь указав, что один из подозреваемый – 21-летний парень – пытался скрыться от полицейских. При обыске у него обнаружили оружие, боеприпасы, а также предметы и вещи, имеющие значение для следствия. В отношении участников банды возбуждены уголовные дела по 17 эпизодам, предусмотренных статьями УК РФ: «Похищение человека» (ст. 126), «Разбой» (ст. 162), «Вымогательство» (ст. 163), «Незаконный оборот оружия» (ст. 222). Оперативники ОБОП установили, что члены азербайджанской группировки вымогали деньги у жителя Нижнего Тагила, который накануне продал квартиру. Они заявились к нему домой, избили молотком, после чего вывезли на автомобиле за пределы города, требуя выдать им вырученные деньги. 45-летний потерпевший, не стерпев истязаний, передал вымогателям 100 тысяч рублей. Кроме того, полицейские установили, что бандиты «выбивали» деньги у бывших воспитанников детских домов, предварительно выяснив, что у некоторых из них на счетах скопились крупные суммы. Члены ОПГ нападали на молодых людей прямо на улице, они угрожали расправой в том случае, если бывшие детдомовцы откажутся отдать деньги. В некоторых случаях бандиты применяли травматическое оружие. Правоохранители отмечают, что многие жертвы не обращались в полицию, опасаясь расправы. В настоящее время сотрудники угрозыска продолжают устанавливать других участников группировки и выявлять иные эпизоды их преступной деятельности. Как передает СМИ, первые задержания активных членов группировки прошли в августе прошлого года. Тогда были арестованы пятеро бандитов 47-летний Хыдыр Г., 22-летний Илькин А., 25-летний Орхан М., 23-летний Асим А. и 30-летний Тельман В., а еще один подозреваемый был помещен под домашний арест. Среди задержанных был в т.ч. и мастер спорта по кикбоксингу. Дома у бандитов оперативники обнаружили и изъяли травматический пистолет, долговую расписку, чужой паспорт и другие вещдоки. Однако уже в феврале 2017 года суд Нижнего Тагила освободил подозреваемых из-под стражи под подписку о невыезде. При этом у части из подозреваемых не было постоянной регистрации на территории Свердловской области. Как передает издание со ссылкой на источник Ura.ru, банда «Ровшана Ленкоранского» безнаказанно орудовала в Нижнем Тагиле на протяжении нескольких лет. Известно, что кроме прочего преступники занимались перегоном краденых машин, выбиванием долгов, рэкетом наркоманов.