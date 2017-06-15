Полиция арестовала двух подозреваемых в драке возле посольства Турции в США

Полиция арестовала двух мужчин, принимавших участие в драке между службой безопасности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и протестующими. Обвинения будут предъявлены также и десятке охранников.

Драка произошла за пределами посольства Турции в США во время визита турецкого президента. Во время инцидента пострадали одиннадцать человек. Начальник полиции Вашингтона назвал драку «жестокой атакой» на мирных демонстрантов.

Полиция Вашингтона обвиняет Синана Нарина жителя штата Вирджиния и Эйюпа Илдирима из штата Нью-Джерси по нескольким статьям.

В распространенном полицией заявление не говорится, являются ли подозреваемые сторонниками Эрдогана или нет.

На видео, снятое Голосом Америки видно, как мужчины в темных костюмах преследуют протестующих, избивают их, и как полиция пытается вмешаться.

Посольство Турции не ответило на просьбу прокомментировать ситуацию. Оно обвинило демонстрантов в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

Минюст США не ответил на просьбы о представлении комментариев. В заявлении Госдепартамента говорится, что внешнеполитическое ведомство США будет добиваться к привлечению к лиц, ответственных за насилие.