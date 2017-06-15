В США начато расследование в отношении Дональда Трампа

Директор национальной разведки США Дэниел Коутс, глава Агентства национальной безопасности (АНБ) Майк Роджерс и его бывший заместитель Ричард Леджетт согласились дать показания следователям из команды Мюллера уже на этой неделе. В заявлении АНБ отмечается, что агентство готово "полноценно сотрудничать со спецпрокурором". В Управлении директора национальной разведки комментарии в ответ на запрос The Washington Post предоставить отказались. В связи с тем, что информация о расследовании официально не разглашается, пока неизвестно, кого еще могли попросить свидетельствовать по этому делу, отмечает газета. Трампом занялись вскоре после увольнения Коми Расследование в отношении возможных попыток Дональда Трампа помешать правосудию началось вскоре после 9 мая - через несколько дней после увольнения Джеймса Коми, занимавшего пост главы ФБР. При этом команда Мюллера полагает, что противоправные действия президента США не сводятся просто к его словесным нападкам на Коми. Представитель Дональда Трампа уже прокомментировал публикацию The Washington Post. Так, пресс-секретарь адвоката главы государства Марк Коралло написал: "Утечки ФБР в отношении Трампа возмутительны, непростительны и незаконны ". Между тем ранее генеральный директор Newsmax Media и близкий друг главы государства - Кристофер Рудди - утверждал, что глава Белого дома собирается уволить Роберта Мюллера. На это у американского лидера имеются соответствующие полномочия. В мае министерство юстиции США назначило экс-директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для расследования вмешательства России в президентские выборы в Соединенных Штатах и "связанных с этим вопросов". Ситуацию также держат на контроле комитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.