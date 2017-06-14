В Ереване продолжается суд по делу Жирайра Сефиляна: скандал с приставами, требование об отводе судьи - Panorama.am

В суде общей юрисдикции административного района Еревана Шенгавит сегодня продолжился судебный процесс в отношении координатора секретариата оппозиционной гражданской инициативы «Учредительный парламент», бывшего командира Отдельного батальона Шуши Жирайра Сефиляна, а также Грайра Топчяна, Сасуника Киракосяна, Галуста Григоряна, Нерсеса Погосяна, Геворка Сафаряна. Перед входом в зал заседания судебные приставы потребовали от адвоката Жирайра Сефиляна – Тиграна Айрапетяна – предъявить документы и передать на обыск сумку. «Мы проверили сумку на металлоискателе, услышали звук, естественно, вы должны открыть её, чтобы мы увидели содержимое», – отметил пристав. Адвокат в свою очередь сказал, что в сумке находятся его очки, на что пристав ответил: «Я вам не верю». «Если открою сумку, то это уже будет обыском. Поэтому я оставляю сумку здесь и ухожу», – сказал Т. Айрапетян. После этого приставы попросили адвоката выйти из зала суда. Они с тем же требованием обратились к адвокату Араику Папикяну, поскольку металлоискатель также среагировал на сумку. «В сумке ключи и ручки, остальное – бумаги», – ответил А. Папикян. Приставы потребовали достать ключи, однако адвокат не согласился. «Подождите на улице», – сказали приставы. Несмотря на требование приставов, адвокаты тем не менее вошли в зал суда. Судебное заседание началось с часовым опозданием. Судья Татевик Григорян объявила, что причиной опоздания начала судебного заседания стало то, что адвокаты Тигран Айрапетян и Араик Папикян не разрешили приставам обыскать их сумки. В начале судебного заседания адвокат Нерсеса Погосяна – Араик Папикян – представил ходатайство об отводе судьи по данному делу Татевик Григорян. Он отметил, что есть подозрения, что судья не в состоянии быть беспристрастной и объективной. «Данное уголовное дело состоит из 36 томов и других за ними закрепленных материалов, видеоматериалов, доказательств. Материалы данного уголовного дела судья Татевик Григорян исследовала за 7 дней. В течение этого времени она приняла решение ещё по 4 уголовным делам, т.е. исследовала другие материалы, провела 21 судебное заседание. Иными словами, судья приняла решение о проведении расследования по данному уголовному делу без полноценного исследования документов дела», – отметил А. Папикян. К ходатайству присоединился также адвокат Жирайра Сефиляна Тигран Айрапетян. «Хочу акцентировать ваше внимание на том обстоятельстве, что с объективной точки зрения вы не являетесь беспристрастным судьей», – отметил он. Суд удалился в совещательную комнату. По возвращении судья отклонила ходатайство А. Папикяна. Судебное заседание вновь было прервано. Обвиняемый по данному делу Геворк Сафарян попытался сделать заявление, однако суд слова ему не предоставил. Г. Сафарян на три часа был удалён из зала суда. Адвокат А. Папикян в беседе с корреспондентом Радио «Азатутюн» (Армянская служба Радио «Свобода») отметил, что Геворк Сафарян был удалён из зала суда, в то время как у него была законная просьба, однако в данном судебном зале выполнение законных требований чревато нежелательными последствиями. Заседание было отложено ещё на один час. Отметим, 26 мая с.г. в суде общей юрисдикции административного района Еревана Шенгавит начался судебный процесс в отношении координатора секретариата оппозиционной гражданской инициативы «Учредительный парламент», бывшего командира Отдельного батальона Шуши Жирайра Сефиляна, а также Грайра Топчяна, Сасуника Киракосяна, Галуста Григоряна, Нерсеса Погосяна, Геворка Сафаряна. Заседание проходило за стеклянным заслоном и под усиленным контролем. Собравшиеся на заседании суда скандировали «Свобода!» и «Смерть режиму!». Заседание продлилось ровно несколько минут и было отложено ввиду неявки адвоката С. Киракосяна. Судья Татевик Григорян заявила, что впредь заседания будут проводиться дважды в неделю – по вторникам и пятницам. Адвокат Ж. Сефиляна – Тигран Айрапетян – на брифинге обратился к выдвинутому в отношении его подопечного обвинению, отметив, что в нем нет никакой четкости. «Для нас на данный момент неясно, то ли его обвиняют в намерении захвата зданий и строений, якобы телебашни, в обвинении упоминаются несколько воинских частей Нубарашена. Вот так вот все размыто. Однако, когда именно он хотел захватить все это, вовсе не указывается. Есть показания, согласно которым это якобы должно было произойти 1 декабря 2015г. Если это должно было случиться именно тогда, то Ж. Сефилян этого не совершал», – сказал адвокат. Он подчеркнул, что первое обвинение носит исключительно политический характер: говорится о попытке организации несанкционированных митингов 24 апреля. «Хотя данное обвинение через месяц было изменено, но второе все еще остается: это незаконный оборот оружия. Двое осуществляли незаконный оборот оружия и дали показания, что Сефилян имеет к этому отношение, вот он и был арестован. А в конце выдвинули тяжкое обвинение по ст.219 («Захват зданий, строений, средств транспорта, сообщения или связи». – Примеч. ред.) и 235 («Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств». – Примеч. ред.). Это искусственно выдвинутое обвинение, которое, по нашему мнению, не выдержит никакой критики», – отметил тогда защитник. Об этом сообщает Panorama.am