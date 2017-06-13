ЕС добивается от властей РФ освобождения задержанных 12 июня

Брюссель призвал российские власти "незамедлительно освободить" всех задержанных 12 июня во время антикоррупционных акций в Москве, Санкт-Петербурге и других городах РФ. Соответствующее заявление распространила Европейская служба внешних связей. В ЕС убеждены, что массовые заключения под стражу противоречат основополагающим свободам выражения мнений и собраний, "закрепленным в российской конституции". В дипломатической службе ЕС ожидают, что эти права "будут защищены, а не попраны". "Мы рассчитываем, что российские власти будут полностью соблюдать международные обязательства, взятые РФ на себя в рамках Совета Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", подчеркивают в Брюсселе. В общей сложности во время акций против коррупции, по данным "ОВД-Инфо", в центре Москвы были задержаны более 820 человек, в Санкт-Петербурге - 890.