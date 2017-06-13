Навального арестовали на 30 суток за организацию акции протеста в Москве

Симоновский районный суд Москвы назначил политику, основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному административный арест на 30 суток за нарушение правил проведения митингов и демонстраций, в частности, за призывы к участию в не согласованной с мэрией Москвы акции протеста на Тверской улице, а также за неповиновение сотрудникам полиции, передает «Интерфакс». Так, судья Анастасия Лоскутова признала Навального виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.8 ст.20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации).​ Адвокат Вадим Кобзев заверил, что его подзащитному не может быть вменено повторное правонарушение, поскольку ранее Навальный привлекался к ответственности по другому административному составу. По мнению адвоката Константина Терехова, протокол должны были составить за организацию одновременного массового пребывания граждан, повлекшее нарушение общественного порядка, по ст. 20.2.2 КоАП. На самом заседании Навальный потребовал отвода судьи, заявив, что у него есть сомнения в ее беспристрастности. «Мы знаем, что полиция приезжала, показала вам материалы дела, вы исправили в них ошибки и сказали переделать», — заявил Навальный.