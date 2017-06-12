В Украине вступил в силу безвизовый режим с Евросоюзом

11 июня вступил в силу безвизовый режим для граждан Украины. В первый же день им воспользовались более 2 тысяч человек.

На торжественной церемонии в честь этого события президент Украины Порошенко назвал этот день историческим событием – прощанием Украины с Российской империей, и процитировал классика русской литературы Михаила Лермонтова: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ…»

Одновременно МИД Украины выступил с предложением допускать на территорию страны россиян только по биометрическим паспортам и ввести для них визовый режим, а в дальнейшем и регистрацию в органах контроля за миграцией.

Ранее российские официальные лица заявляли, что в случае введения Украиной виз, аналогичная мера будет принята в отношении граждан Украины, прибывающих в Россию. Напомним, что в России трудятся несколько миллионов граждан Украины.