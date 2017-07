Прокуроры-демократы решили выяснить в суде законность доходов Трампа

Генеральные прокуроры федерального округа Колумбия и штата Мэриленд аносировали судебный иск против президента США Дональда Трампа, пишет газета The Washington Post. Они пообещали, что иск поступит в суд уже в понедельник, 12 июня. Карл Расин, генпрокурор округа Колумбия, и Брайан Фрош, генпрокурор штата Мэриленд, утверждают, что Трамп «получал миллионы от иностранных правительств» уже после того, как он вступил в должность президента. По их словам, это будет первый в своем роде иск, поданный от имени государственных структур и основан он будет на том, что ​Трамп решил сохранить право собственности на свою компанию, став президентом. ​ «Мы заводим дело, потому что президент не предпринял необходимых шагов для отхода от своих деловых интересов», — цитирует издание Расина. Оба генпрокурора являются членами Демократической партии, кандидат от которой Хиллари Клинтон проиграла президентские выборы Трампу. «Этот случай в своей основе касается права жителей Мэриленда, жителей округа Колумбия и всех американцев иметь честное правительство», — сказал Фрош. При этом он сослался на положения конституции США, которые запрещают американским должностным лицам принимать подарки или другие выгоды от иностранных правительств. Если федеральный судья примет это дело к производству, то одним из первых шагов будет требование предоставить копии личных налоговых деклараций Трампа, чтобы оценить размеры его внешнеторговых сделок. Генпрокуроры считают, что дело, скорее всего, окажется в Верховном суде, где адвокаты Трампа будут защищать его право оставить сведения о своих доходах закрытыми. При этом Расин пожаловался на то, что Конгресс, большинство в котором контролируют республиканцы, не воспринимает серьезно очевидные, по его мнению, конфликты интересов президента. Обычно американские президенты, у которых есть бизнес-интересы, после вступления в должность передают свои компании в «слепой траст» или вовсе продают их. Закон не обязывает их это делать, но существует сложившаяся традиция: в последние 40 лет «слепыми трастами» пользовались Джимми Картер, Рональд Рейган, Билл Клинтон, оба Джорджа Буша, Барак Обама. Как ранее писал РБК, Трамп решил отказаться от этого хода: Trump Organization сообщала, что управлять его бизнесом будут трое его взрослых детей — Дональд, Иванка и Эрик. Они «очень умные и квалифицированные», отмечал представитель компании, а помогать детям Трампа будет «команда высококвалифицированных руководителей». В феврале 2017 года The New York Times писала, что траст, которому Трамп передал управление своими активами, является отзывным и позволяет в любой момент сменить попечителей, передав управление другим лицам. Кроме того, по данным газеты, траст оформлен на номер социального страхования самого Дональда Трампа — старшего. ​Эти факты, по мнению издания, свидетельствуют о том, что Трамп оставил за собой возможность влиять на руководство трастом, а значит, и на судьбу собственных активов во время пребывания на посту президента. Федеральный округ Колумбия (District of Columbia, сокращенно D.C.) находится под юрисдикцией Конгресса, он был специально выделен под столицу США город Вашингтон. На территории округа расположены государственные органы США: резиденция президента, Конгресс, Верховный суд, а также штаб-квартиры международных организаций Всемирный Банк, Международный валютный фонд, Организация американских государств, Межамериканский Банк развития и другие.