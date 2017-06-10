В Иране задержали восемь подозреваемых в причастности к атакам в Тегеране

Правоохранительные органы Ирана задержали восемь человек. подозреваемых в причастности к двойному теракту в Тегеране. Об этом сообщает телеканал Press TV. Семеро из них были задержаны в городе Фардис в провинции Альборз на севере страны, еще один был взят полицией в городе Кередж. Ранее, в пятницу в Иране задержали 41 человека по подозрению в причастности к атакам. В ходе обысков правоохранительные органы обнаружили у задержанных большое количество взрывчатки, оружия и материалов для изготовления бомб. По версии властей, все задержанные связаны с экстремистским подпольем.