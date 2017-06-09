Сын мэра Раздана привлечен в качестве подозреваемого по делу о смертельном наезде

16-летний юноша привлечен в качестве подозреваемого по делу о ДТП со смертельным исходом, произошедшем накануне в Котайкской области. В данный момент юношу допрашивают. Об этом "ФактИнфо" сообщили в Следственном комитете Армении. Ранее агентство сообщило, что 8 июня обслуживающий мэра Раздана Арама Даниеляна автомобиль марки "Nissan Teana" с госномерами 444 LL 70 близ бывшего молочного цеха сбил жителя того же города Валерия Торосяна(1959 г.р.), переходившего дорогу. Последний с травмами был госпитализирован в медцентр Раздана, где, не приходя в сознание, скончался. Согласно муссируемым сведениям, в момент наезда за рулем автомобиля находился несовершеннолетний сын мэра Раздана. СК Армении накануне распространил сообщение, в котором отмечалось, что на месте инцидента 32-летний мужчина представился осуществляющему производству органу и заявил, что в момент наезда за рулем автомашины находился он. Однако в ходе предварительного расследования уголовного дела были добыты фактические данные о том, что за рулем автомобиля находился юноша в возрасте 16-17 лет.