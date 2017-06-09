Новый подвиг Лукашенко – «живой товар» для «кровной мести»

Беларусь становится главным «поставщиком» «живого товара» для кровной мести. После того, как был «переварен» случай с экстрадицией блогера Александра Лапшина в Азербайджан, в Беларуси «по просьбе Кадырова» был задержан и передан России чемпиона мира по смешанным единоборствам Мурад Амриев.

Как сообщается, задержанного в Белоруссии чеченского спортсмена доставили к российской границе для того, чтобы передать его России по запросу ее правоохранительных органов.

Ранее мать Мурада Амриева через прессу обратилась к президенту Лукашенко с просьбой не выдавать ее сына властям Чечни. Амриев находится в розыске по запросу чеченских властей. Правозащитники утверждают, что истинная причина задержания - заявления Амриева в материале "Новой газеты" о "кровной мести", объявленной ему чеченскими полицейскими.

В 2013 году, по данным издания, Амриев обратился к правозащитникам, утверждая, что его похитили и пытали сотрудники МВД Чечни. Сотрудники Комитета обратились в отделение Следственного комитета по Чечне, а сам Амриев покинул Россию.

Напомним, что Лапшина также передали в Азербайджан, намекая, что причиной стала не его поездка в Карабах, а неуважительные заявления в адрес Ильхама Алиева.