Наезд с летальным исходом: сын мэра Раздана был без водительских прав

Житель города Раздан, 58-летний Валерий Торосян, сбитый насмерть несовершеннолетним сыном мэра Раздана Арама Даниеляна, по предварительным данным, отец 4 детей. Корреспондент Новости Армении - NEWS.am в Раздане сообщает, что Валерий Торосян на протяжении долгих лет работал в одном из училищ города, а недавно перешел на работу в офисе Управления по газу в Раздане. Ранее сообщалось, что в Котайкской области Армении 8 июня произошла авария с летальным исходом. В районе 12:30 часов водитель автомобиля Nissan Teana с номерами 444 ԼԼ 70 на улице Шаумян в городе Раздан совершил наезд на пешехода. В результате наезда 58-летний житель города Раздан Валерий Т. в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинский центр, где, не приходя в сознание, скончался. По данным источника, автомобиль стоит на учете в мэрии Раздана и обслуживает мэра Арама Даниеляна, а вел машину его сын, 17-летний Размик Даниелян. Отмечается, что у сына мэра нет водительских прав. Об этом сообщает news.am.