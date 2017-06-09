В Армении раскрыли случай ввоза в страну особо крупной партии наркотиков из США

В результате крупномасштабных следственных действий, предпринятых в рамках уголовного дела, расследуемого следственным управлением Следственного комитета РА по Еревану, раскрыт случай незаконного оборота наркотических средств в особо крупных размерах, совершенного организованной группой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении. В результате проведенных в рамках уголовного дела следственных действий установлены личности членов группы, промышлявшей незаконным оборотом наркотических средств. Один из них проживает в США, а двое – в Армении. "Так, согласно добытым фактическим данным, обосновавшийся в США армянин договорился со своим другом детства, проживающим в Армении, и его знакомым по поводу незаконного сбыта наркотиков. Согласно договоренности, он приобрел в США партию метамфетамина в особо крупных размерах и, спрятав ее в посылке, отправил в Республику Армения, где ее получил его друг. Последний в целях сбыта пытался передать посылку с наркотиками другим членам группы, однако был выявлен", - говорится в сообщении. В СК отметили, что на основе добытых доказательств двум проживающим в Армении гражданам предъявлены обвинения по пунктам 1 и 2 части 3 статьи 266 Уголовного кодекса РА. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в части, касающейся них, с обвинительным заключением направлено в суд. "Одновременно следователь принял решение о привлечении проживающего в США мужчины в качестве обвиняемого по признакам пунктов 1 и 2 части 3 статьи 266, пункта 1 части 4 статьи 267.1 Уголовного кодекса РА.В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и объявлен в розыск. Дело в части, касающейся него, выделено в отдельное производство. Соответствующему отделу Полиции даны поручения принять меры, направленные на передачу разыскиваемого органу, осуществляющему производство", -отмечается в сообщении.