Чем ближе дата начала действия безвизового режима между Украиной и Евросоюзом, тем длиннее очереди за биометрическими паспортами в отделениях Государственной миграционной службы Украины и в паспортных сервисах. Официально для оформления документа нужен только внутренний паспорт и идентификационный код. Но такие правила действуют не для всех. "Если вы из Крыма, Донецкой или Луганской области дополнительно необходимо принести еще подтверждающие документы", - объясняет дежурный администратор в одном из киевских паспортных сервисов государственного предприятия "Документ". "Водительское или пенсионное удостоверение, диплом об окончании вуза, свидетельство о браке ... Приносите все, чтобы вашу личность было легче подтвердить", - советует он. Дополнительная проверка для жителей Крыма и Донбасса Правозащитники считают такую норму дискриминационной, ведь правила одинаковы для всех. Они указывают, что не все вынужденные переселенцы с неподконтрольных правительству территорий имеют возможность предоставить такие дополнительные документы. "Похоже, что государство еще и наказывает граждан Украины, которые вынуждены были переехать, убегая от войны или оккупации, наложив на них дополнительные обязанности", - отмечает председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук. В государственной миграционной службе Украины объясняют, что действуют в соответствии с четкими инструкциями, прописанными в постановлении правительства, принятом еще в мае 2014 года. То есть всех, кто подает документ на получение биометрического паспорта, миграционная служба идентифицирует, сверяя представленные документы с бумажным бланком, который хранится по месту регистрации гражданина. "Доступа к таким бланкам граждан, зарегистрированных на неподконтрольных Украине территориях, у нас нет, - сказал в комментарии DW руководитель пресс-службы Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько. - Поэтому просим принести дополнительные документы, чтобы можно проверить информацию по ведомственным информационным системам". По его словам, чем больше дополнительных документов человек может собрать, тем быстрее сможет получить свой биометрический паспорт. Крымчане едут за биометрическими паспортами Общественная инициатива "Европа без барьеров" отмечает повышение интереса жителей Донбасса и Крыма к оформлению украинских биометрических паспортов. По данным Государственной миграционной службы, начиная с 2014 года, биометрические загранпаспорта оформили 47 тысяч крымчан. По Донбассу такая информация отсутствует. Впрочем, в последние дни СМИ сообщают о значительном спросе на получение загранпаспортов в Мариуполе, куда приезжают жители с неподконтрольных Украине территорий. В Херсонской области, которая граничит с Крымом, в паспортных сервисах непрерывные очереди. "Сейчас просто ажиотаж. Много крымчан приезжает за биометрическими паспортами", - говорит советник городского главы Херсона Екатерина Гандзюк. Местные власти недавно даже разместили социальную рекламу, поддержав всеукраинскую волонтерскую группу "Itchy finger trigger Ukrainians". На въезде в Херсонскую область из Крыма и у паспортных центров волонтеры разместили несколько билбордов. На одном из них приветствие для крымчан, что они могут теперь путешествовать по Европе без виз, на другом - обращение к крымчанам-коллаборационистам с советом путешествовать по "Золотому кольцу России". "Кроме положительно настроенных к Украине крымчан, едут и откровенные "ватники". Мы решили немного испортить им праздник", - прокомментировал DW один из волонтеров. Такие же плакаты волонтеры планируют разместить в Донбассе. Единая процедура выдачи паспортов На практике никаких трудностей с оформлением паспорта не возникло у блогера из Феодосии Лины Удовик (Бучнев), которая пишет под псевдонимом "Политичанка", не скрывая свои прокремлевские взгляды. Она откровенно признается, что имеет два паспорта - российский и украинский, а недавно еще и получила на Украине заграничный биометрический паспорт. "Безвизовый режим - это лишь малая компенсация от Украины за те неудобства, которые испытывают жители Крыма. С паршивой овцы хоть шерсти клок. К тому же, крымчане 23 года страдали от украинизации. Украина должна это компенсировать", - написала крымчанка в своем Livejournal. В Государственной миграционной службе Украины отмечают, что ко всем гражданам, которые имеют украинский паспорт, применяется единая процедура выдачи биометрического документа. "Каким образом мы можем таким гражданам запретить получить паспорт? Они граждане Украины. По закону мы не имеем оснований отказывать в выдаче заграничного паспорта. Другой вопрос, смогут ли эти люди пересечь границу? Этот вопрос уже к сотрудникам правоохранительных органов", - отметил Сергей Гунько. Непростой выбор Президент Украины делает по этому поводу противоречивые заявления. Недавно Петр Порошенко объявил, что граждане с неподконтрольных Киеву территорий смогут воспользоваться безвизовым режимом с ЕС только после возвращения украинского суверенитета над Крымом и Донбассом. Впоследствии он предложил выдавать им загранпаспорта старого образца, если нет оснований для выдачи биометрических. Пока это только предложения. А руководитель общественной инициативы "Европа без барьеров" Ирина Сушко уже предупреждает, что их введение - это риск для Украины вообще потерять "безвиз". Александра Матвийчук считает, что перед украинским обществом сейчас стоит непростой выбор - следовать законам и соблюдать права человека на свободу слова или прибегнуть к различным запретам и ограничениям. "Это очень тонкая грань. За взгляды в демократических странах не преследуют. Для нас принять людей с другими взглядами еще будет большим вызовом, ведь Крым и Донбасс - это Украина, и они рано или поздно вернутся", - уверена правозащитница.