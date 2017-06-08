Уголовное дело в отношении 18 членов вооруженной группы "Сасна црер", проходящих обвиняемыми по делу о захвате территории патрульно-постовой службы Полиции Армении, направлено в суд. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Армении, прокурор утвердил составленное по уголовному делу обвинительное заключение и направил дело в суд общей юрисдикции ереванских административных районов Эребуни и Нубарашен для рассмотрения по существу. Ранее Специальная следственная служба Армении сообщила о завершении предварительного следствия по выделенному в отдельное производство уголовному делу в отношении 18 членов вооруженной группы "Сасна црер" . Обвиняемыми по данному делу проходят Тигран Саркисян,Ованес Варданян, Арам Акопян, Вардан Гераветян, Сергей Кюрегян, Геворк Ирицян, Тигран Манукян, Торос Торосян, Артур Мелконян,Артур Согомонян, Гарник Овакимян, Араик Акопян, Мартирос Акопян, Арам Манукян, Татул Тамразян,Ованес Арутюнян, Манвел Атоян, Вардкес Геворкян. Напомним, вооруженная группа "Сасна црер" 17 июля 2016 года захватила территорию полка патрульно-постовой службы Полиции в Ереване, требуя отставки властей и освобождения своего лидера – Жирайра Сефиляна, заключенного под стражу по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. 31 июля группа сложила оружие и сдалась властям. За время противостояния погибли трое сотрудников Полиции - полковник Артур Ваноян и прапорщик Юра Тепаносян. Позже в больнице скончался еще один сотрудник Полиции, старший прапорщик Гагик Мкртчян. Ранения получили как сотрудники правоохранительных органов, так и члены группы.