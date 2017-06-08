Парламент принял закон об осведомителях

На сегодняшнем заседании парламента в первом чтении был принят пакет антикоррупционных законов, в том числе, о создании Комиссии по предотвращению коррупции и учреждении института осведомителей. «За» проголосовали 86 депутатов, «против» и воздержавшихся не было.

Как сказала вице-спикер парламента Арпине Ованнисян, принято предложение оппозиции о том, что в комиссию на конкурсной основе могут баллотироваться и представители оппозиции, кандидат будет выдвинут в порядке консенсуса. Оппозиционные фракции «Елк» и «Блок Царукян» заявили, что проголосуют за законопроект.

Напомним, что в соответствии с пакетом будет создана Комиссия, а также учрежден институт осведомителей, которые будут сообщать правоохранительным органам о фактах коррупции и в случае предоставления добросовестной информации получат защиту.