На сегодняшнем заседании парламента в первом чтении был принят пакет антикоррупционных законов, в том числе, о создании Комиссии по предотвращению коррупции и учреждении института осведомителей. «За» проголосовали 86 депутатов, «против» и воздержавшихся не было. Как сказала вице-спикер парламента Арпине Ованнисян, принято предложение оппозиции о том, что в комиссию на конкурсной основе могут баллотироваться и представители оппозиции, кандидат будет выдвинут в порядке консенсуса. Оппозиционные фракции «Елк» и «Блок Царукян» заявили, что проголосуют за законопроект. Напомним, что в соответствии с пакетом будет создана Комиссия, а также учрежден институт осведомителей, которые будут сообщать правоохранительным органам о фактах коррупции и в случае предоставления добросовестной информации получат защиту.
Парламент принял закон об осведомителях
- Право - 08 Июня 2017, 12:07