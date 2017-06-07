В парламенте Армении обсуждают вопрос создания комиссии по предупреждению коррупции

На внеочередном заседании парламента Армении сегодня обсуждается совместный проект вице-спикера Национального Собрания РА Арпине Ованнисян и правительства о создании комиссии по предупреждению коррупции. Как отметила основной докладчик – Арпине Ованнисян, предлагается внести изменения в Закон Республики Армения «Об общественной службе», расширив список декларантов Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц и установив лиц, входящих в состав семьи. Так, если сегодня число декларантов составляет около 500, то после внесения изменений их число достигнет до 2200. «В список будут включены прокуроры, следователи, лица, занимающие главные должности в спецслужбах, и члены Апелляционного совета по закупкам. Если дело касается той или иной сферы общественной службы, с высшего порог спущен до главного. Также внесена четкость по части состава семьи: в соответствии с новым изменением, в состав семьи включены супруг, несовершеннолетний ребенок, находящиеся под опекой или попечительством лица, а также любое лицо, проживающее совместно с высокопоставленным чиновником», – указала А. Ованнисян. По ее словам, новый орган будет осуществлять проверку деклараций, анализ, при наличии сомнений сможет направлять сведения в Генпрокуратуру.