В Турции арестован глава регионального отделения AI

Власти Турции арестовали главу отделения международной неправительственной организации Amnesty International (AI) в этой стране Танера Кылыча. Об этом во вторник, 6 июня, сообщила пресс-служба AI. Как уточняет dpa, активист содержится в камере предварительного заключения. Он подозревается в связях с движением проповедника Фетхуллаха Гюлена. Арест произведен в городе Измир на западе страны. Наряду с руководителем отделения AI под стражу взяты еще свыше 20 юристов. В офисе и дома у Кылыча прошли обыски. Следователи, в частности, ставят активисту в вину использование мессенджера, популярного в среде сторонников Гюлена. В Amnesty International уточняют, что арест Танера Кылыча не связан с деятельностью организации и призывают немедленно освободить своего сотрудника "за отсутствием достоверных и убедительных доказательств" его вины.