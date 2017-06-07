Неизвестный открыл стрельбу в иранском парламенте

  • BBCRussian.com, Русская служба
  • Право - 07 Июня 2017, 10:34
В парламенте Ирана началась перестрелка, сообщают местные информационные агентства.

Агентство Тасним и государственный телеканал передали, что внутри здания парламента находятся несколько вооруженных людей, сообщается также о захвате заложников.

Позже агентства уточнили, что нападавший был один.

В перестрелке ранены по меньшей мере три человека, среди них сотрудник охраны здания парламента, сообщает Рейтер.

Агентство Рейтер сообщило также, что в результате стрельбы убит один охранник.

Агентство Фарс чуть позже сообщило, что вооруженный человек ворвался в здание мавзолея аятоллы Хомейни на юге Тегерана и открыл огонь.

По данным агентства, в результате стрельбы в мавзолее тоже имеются пострадавшие.

Самое читаемое