Самвел Бабаян останется под арестом: иск адвоката вновь отклонен

Апелляционный уголовный суд Армении во второй раз отклонил иск с обжалованием решения суда общей юрисдикции административных районов Еревана Кентрон и Норк-Мараш о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-командующего Армией обороны Арцаха (НКР) Самвела Бабаяна. Об этом Panorama.am сообщил сегодня адвокат Самвела Бабаяна Аветис Калашян. Отметим, 21 апреля с.г. Апелляционный уголовный суд Армении отклонил иск с обжалованием решения суда общей юрисдикции административных районов Еревана Кентрон и Норк-Мараш о применении меры пресечения в виде двухмесячного заключения под стражу в отношении экс-командующего Армией обороны Арцаха Самвела Бабаяна. «Отклонили на том же основании, что и ранее: пока не должен находится на свободе, поскольку может скрыться. Те же самые стандартные формулировки», – отметил адвокат, добавив, что данный вердикт будет опротестован в Кассационном суде РА. Напомним, суд общей юрисдикции ереванских административных районов Кентрон и Норк-Мараш удовлетворил ходатайство об избрании в отношении бывшего командующего Армией обороны Арцаха Самвела Бабаяна меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в рамках уголовного дела о контрабандном ввозе в республику ПЗРК «Игла». Как сообщил 24 марта адвокат Самвела Бабаяна Аветис Калашян, решение суда будет обжаловано. Бывшему командующему Армией обороны Арцаха Самвелу Бабаяну предъявлено обвинение по признакам ч.2 ст. 235 и ч.2 ст. 235.1 Уголовного кодекса РА. Ч.2 ст.235 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. А п.1 ч.2 ст. 235.1. – наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет с конфискацией имущества. Пресс-служба Генпрокуратуры Армении 25 марта сообщила, что бывший командующий Армией обороны Арцаха (НКР) Самвел Бабаян, хотя и не признает обвинений, выдвинутых ему по делу о контрабандном ввозе в Армению ПЗРК «Игла», в ходе допроса в статусе подозреваемого, вместе с другими проходящими по данному делу подозреваемыми, признал свою причастность к незаконному обороту боеприпасов и сообщил сведения касательно произошедшего, сообщает Panorama.am.