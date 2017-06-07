CNN нашел российский след в катарском кризисе

Разведслужбы США полагают, что "российские хакеры" взломали информационные системы государственного информагентства Катара QNA и опубликовали сфабрикованный материал, что отчасти способствовало возникновению катарского кризиса, в ходе которого восемь стран разорвали дипотношения с Дохой. С таким утверждением выступил в среду, 7 июня, телеканал CNN. Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани подтвердил каналу факт кибератаки и размещения ложной информации. По данным CNN, в информационном сообщении, датированном 23 мая, эмиру Тамиму бен Хамад Аль Тани якобы приписывались проиранские и произраильские высказывания. Кроме того, из сфабрикованной публикации следовало, что шейх ставит под сомнение, сможет ли президент США Дональд Трамп удержаться на своем посту. По версии CNN, подобные сообщения могли подтолкнуть дипломатический коллапс. Американский телеканал сообщает, что Федеральное бюро расследований направило в Доху ряд своих сотрудников для анализа инцидента и помощи катарским властям в изучении его обстоятельств. При этом сотрудница посольства Катара в Вашингтоне подтвердила, что соответствующее расследование ведется и его результаты в ближайшее время будут обнародованы. Вопросы к CNN Между тем ФБР и Центральное разведывательное управление в этой связи от комментариев отказались. Сам телеканал не уточняет, почему есть основания считать, что за взломом стояли хакеры, действующие в интересах Москвы. CNN также не пишет, какая из существующих группировок киберпреступников могла совершить взлом. Кроме того, канал не поясняет, каким образом была осуществлена данная атака и использовались ли при этом технологии фишинга. Ранее шесть арабских стран - Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Египет, Королевство Бахрейн, Йемен, Ливия - а также Мальдивские острова и Маврикий разорвали дипломатические отношения с Катаром. Доху обвиняют в том, что она распространяет идеологию террористических группировок "Аль-Каида" и "Исламское государство" (ИГ) и "сеет раскол в арабском обществе".