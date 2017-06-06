Россия и Украина заговорили о визовом режиме

РИА Новости. Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева, заявил глава МИД Сергей Лавров. "Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами нон грата, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?" — сказал Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете имени Канта. При этом он подчеркнул, что Москва не ведет черных списков украинцев, за исключением единичных случаев. "Но если будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом", — добавил глава МИД. Вопрос о введении виз поднимался в украинском парламенте не раз. В октябре 2016 года с таким предложением выступил спикер Верховной рады Андрей Парубий. Однако тогда против выступила крупнейшая фракция — "Блок Петра Порошенко". В начале июня о необходимости скорейшего введения визового режима с Россией заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. Против выступает фракция "Оппозиционный блок", в которой заявили, что введение виз может оставить без работы два с половиной миллиона украинцев, работающих в России.