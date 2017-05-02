INTERFAX.RU - Министерство юстиции Армении обсуждает вопрос о месте несения наказания российского военнослужащего Валерия Пермякова, убившего в Гюмри семь членов семьи Аветисян. "Валерий Пермяков осужден и армянским, и российским судом. В настоящее время обсуждается вопрос организации места несения наказания", - заявили "Интерфаксу" в министерстве юстиции Армении. В свою очередь, адвокат Пермякова Эдуард Агаджанян сообщил "Интерфаксу", что "теоретически Пермяков может быть отправлен в Россию". "Конкретных данных пока нет. Но может быть учтено обстоятельство, что при рассмотрении дела армянским судом он уже был осужден российским судом", - сказал адвокат. По его словам, кассационная жалоба потерпевшей стороны была отклонена, и сейчас должен быть окончательно решен вопрос о месте несения наказания. Между тем, в министерстве юстиции опровергли сообщения ряда СМИ о том, что Пермяков может быть обменян на осужденного в России гражданина Армении Грачью Арутюняна, ставшего виновником крупного ДТП в "новой Москве", в результате которого в 2013 году погибли 18 человек.
Минюст Армении согласился обсудить возможность передачи РФ осужденного Пермякова
- Право - 02 Мая 2017, 13:18