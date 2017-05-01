В банковском сейфе координатора грантовых программ делегации ЕС в Армении обнаружена большая сумма денег

ИА "ФактИнфо" стали известны новые сведения по громкому делу о хищении средств на реализацию грантовых программ Европейского союза в Армении. На днях появилась информация о том, что координатор грантовых программ делегации ЕС Марине(Моника) Папян предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 178(Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). УК Армении по семи эпизодам. Как выясняется, речь идет ни много, ни мало о хищении суммы в размере 400 мнл. драмов. Как стало известно "ФактИнфо", хищения имели место еще с 2009-2010 года. В квартире координатора программ Марине Папян был произведен обыск. Выяснилось, что в одном из банков у нее имеется сейф, где были обнаружены огромная сумма денег и дорогие золотые украшения. Ранее агентство сообщило, что суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении координатора грантовых программ делегации ЕС в Армении Марине Папян меры пресечения в виде заключения под стражу. Согласно сообщению СК РА, по данному уголовному делу проходят 13 обвиняемых, трое из которых находятся в розыске. Орган, осуществляющий производство, в сотрудничестве с офисом делегации Европейского союза в РА и сотрудниками Европейского бюро по борьбе с мошенничеством предпринимает необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление реальных объемов хищений средств выделенных грантов и круга лиц, причастных к этому.