СНБ выявила предположительный круг лиц, импортировавших в Армению азербайджанские яблоки - Azatutyun.am

Как сообщает Служба национальной безопасности Армении (СНБ), азербайджанские яблоки, обнаруженные на армянском рынке, были импортированы незаконным путем, и в настоящее время принимаются меры по выявлению причастных к этому лиц. В ответ на запрос Радио Азатутюн в СНБ сообщили, что соответствующие подразделения ведомства проводят ряд проверок для выяснения возможной причастности официальных лиц из правомочных структур Армении к незаконному ввозу азербайджанских яблок на территорию страны. «В результате этих мер, в частности, получены данные о возможном круге лиц, осуществивших импорт, а также о способе ввоза, который, по предварительным данным, был незаконным. В настоящее время предпринимаются действия для выявления других связанных с этим лиц и выяснения всех обстоятельств», - отмечается в сообщении СНБ. Об этом сообщает Рдио Азатутюн.