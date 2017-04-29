Трое фигурантов дела о хищении средств европейских грантов объявлены в международный розыск

Трое фигурантов уголовного дела о хищении денежной суммы в особо крупных размерах из средств гранта, выделенного делегацией Европейского союза в РА, объявлены в международный розыск. По сведениям “ФактИнфо”, в розыске находятся Гарик Чилингарян, который до недавнего времени работал в Украине по программе миссии ОБСЕ, однако срок его полномочий истек в марте, после чего он исчез. Среди разыскиваемых также бывший руководитель аппарата Комитета по государственным доходам Гегам Петросян, который, по некоторым сведениям, скрывается в США, а Грайр Гёнджян, по данным ряда источников, скрывается в Великобритании. Известно также о том, что обвиняемые в хищении средств грантов в особо крупных размерах находятся в родственной связи. Речь идет о хищении суммы в размере нескольких сот миллионов драмов. Ранее СК Армении сообщил, что на основе добытых в ходе предварительного следствия фактических данных по подозрению в совершении группой лиц по предварительного сговору мошеннического хищения суммы в особо крупных размерах из средств грантов, выделенных делегацией Европейского союза в Армении, 26 апреля 2017 года была задержана координатор грантовых программ делегации ЕС в РА Марине Папян.