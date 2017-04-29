В отставке Аргамунта обвиняют Сороса и Армению

Пресс-секретарь председателя ПАСЕ Педро Аргамунта обвинил в скандале вокруг его шефа американского миллиардера Джорджа Сороса и его организации, сообщает El Confidencial. Как известно, 28 апреля Бюро ПАСЕ выразило недоверие Аргамунту за визит в Сирию. «Это виноват Сорос, те, кто обвиняет Аргамунта, получают деньги от финансовой акулы. Организация ESI (которая занимается расследованием коррупции в ПАСЕ) и другие организации Сороса пытаются уничтожить Ассамблею, которая не уступает давлению Сороса и Армении», сказал он. Напомним, что Бюро ПАСЕ постановило начать расследование фактов коррупции, в том числе, со стороны Аргамунта.