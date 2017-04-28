Марат Уелданов (Галустян) приговорен в Баку к 8 годам тюрьмы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло заседание по делу российского гражданина армянского происхождения Марата Уелданова, сообщают азербайджанские СМИ. Согласно информации, решением суда Марат Уелданов приговорен к восьми годам лишения свободы. 28 июля прошлого года в Азербайджане по обвинению по статье 234.4.3 УК Азербайджана (незаконное приобретение, производство, хранение и распространение наркотических средств в крупном размере) был задержан российский гражданин армянского происхождения Марат Уелданов (Галустян).