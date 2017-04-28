Со счетов Януковича и его окружения конфисковано 1,5 млрд долларов

Украина конфисковала со счетов экс-президента страны Виктора Януковича и его окружения сумму в 40 миллиардов гривен (в пересчете около 1,5 миллиарда долларов). Эти средства уже зачислены на счета государственного казначейства Украины, сообщил в пятницу, 28 апреля, президент страны Петр Порошенко. По его словам, конфискованные средства будут направлены на военные нужды страны. В частности, они будут использованы для строительства завода по производству боеприпасов, закупки современных средств радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных радаров, современных дронов, а также строительства общежития и военных отелей для военнослужащих. "Каждая копейка" из этих денег "будет возвращена народу Украины", написал он на своей странице в Facebook. "Выполнение обязательств Майдана" Одновременно глава украинского государства выразил благодарность генпрокурору Юрию Луценко и секретарю СНБО Александру Турчинову "за блестящую работу, которая была проведена в суде по возврату средств, украденных бывшими высокопоставленными чиновниками". Порошенко назвал возвращение "украденных" Януковичем средств "выполнением обязательств Майдана и восстановлением справедливости". Он напомнил, что решение о конфискации было принято на основании результатов расследования и судебного решения. Адвокат Януковича отрицает конфискацию Между тем адвокат бывшего президента Виктор Сердюк в эфире телеканала "112 Украина" призвал украинские власти обнародовать какие-либо доказательства конфискации средств. "Последняя активно распространяемая информация об аресте средств, о их конфискации полностью не соответствует действительности. Нельзя арестовать то, чего нет... Я могу говорить только относительно моего клиента, Виктора Федоровича, никаких подобных средств на счетах компаний, ни за рубежом, ни в Ощадбанке Украины нет", - заявил Сердюк.