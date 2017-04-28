Вступил в силу приговор Пермякову

Адвокатам потерпевшей стороны по делу российского военнослужащего Валерия Пермякова, убившего в Гюмри семь членов семьи Аветисян, не удалось добиться пересмотра дела, сообщает Интерфакс. Ранее правопреемники потерпевшей стороны представили в Конституционный суд Армении жалобу, считая, что преступление раскрыто не полностью, а Пермяков не мог действовать один. Позднее в другой жалобе правопреемники требовали возмещения материального ущерба в размере 450 тыс. евро. "Обе жалобы отклонены, приговор вступил в законную силу", - сообщили "Интерфаксу" в Кассационном суде. Ранее Апелляционный суд Армении оставил неизменным решение суда первой инстанции по делу Пермякова. 23 августа суд в Армении приговорил Валерия Пермякова к пожизненному заключению за убийство в Гюмри 12 января 2015 года семи членов семьи Аветисян, в том числе двух малолетних детей. 12 августа 2015 года гарнизонный военный суд РФ в Гюмри признал Пермякова виновным по трем статьям УК РФ - дезертирство, хищение оружия и его незаконное ношение, приговорив его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Данное дело было выделено из уголовного дела об убийстве в Гюмри, сообщает Интерфакс. Напомним, что не известно, где Пермяков будет нести наказание. На днях появились сведения, что в Армению скоро собираются экстрадировать отсидевшего уже несколько лет за аварию со смертельным исходом Грача Арутюняна. Есть сведения, что его могут обменять на гражданина России. Не исключается, что Арутюняна обменяют на Пермякова.