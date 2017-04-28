Конституционный суд Армении оставил в силе итоги голосования на выборах в парламент

Конституционный суд Армении огласил постановление по поданному возглавляемым первым президентом РА Левоном Тер-Петросяном блоком “Армянский национальный конгресс – Народная партия Армении” заявлению. КС Армении оставил в силе решение Центральной избирательной комиссии РА от 9 апреля об итогах голосования на состоявшихся 2 апреля парламентских выборах. Истцы в своем заявлении указывали на правонарушения, связанные с массовой раздачей избирательных взяток, запугиванием избирателей, оказанием давления с использованием административных рычагов, нарушением тайны голосования, случаями повторного голосования и т.д., которые, по их мнению, носили массовый характер. Ранее председатель ЦИК Тигран Мукучян, выступавший по делу в качестве ответчика, назвал необоснованным иск блока “АНК-НПА” об обжаловании итогов парламентских выборов. По словам Мукучяна, одного только перечисления предполагаемых правонарушений недостаточно. Необходимо, чтобы указанные нарушения необратимым образом повлияли на результаты выборов. "В то время как представленное заявление весьма субъективное, содержит произвольные трактовки и основано на суждениях и комментариях, не имеющих никакого отношения к реальности", - сказал глава Центризбиркома.