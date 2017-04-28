СМИ назвали Тельмана Исмаилова фигурантом дела о восьми убийствах

На экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова дал показания арестованный участник группировки, которую подозревают в совершении восьми заказных убийств, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов стал фигурантом расследования деятельности преступной группировки, которую подозревают в совершении восьми заказных убийств. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным издания, в рамках досудебного соглашения участник преступной группировки Гарри Белоцерковский дал показания против Тельмана Исмаилова. Он рассказал о восьми заказных убийствах совершенных с 2000-го по 2016 год, к которым якобы причастны братья Исмаиловы. Все преступления, пишет «Росбалт», были связаны с криминальной войной за ряд торговых объектов в Северном административном округе Москвы. Жертвами становились представители «коптевской» преступной группировки и бизнесмены, имевшие с ними отношения. В частности, Белоцерковский рассказал, как в 2000 году стал свидетелем беседы Тельмана и Рафика Исмаиловых в ресторане «Прага», «во время которой обсуждалась необходимость устранения «авторитета» Андрея Лобанова», утверждает «Росбалт. Вскоре после этого Лобанов был застрелен. «К уже существующим делам об убийствах в ближайшее время добавится новое — по ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества)», — приводит «Росбалт» слова источника. По его данным, Рафику Исмаилову предъявлены обвинения, а Вагиф Исмаилов скрылся от следствия, однако, фигурантами каких дел они являются, источник не уточнил. «Вопрос относительно Тельмана Исмаилова сейчас решается. Не исключено, что его тоже объявят в розыск», — рассказал источник «Росбалта». Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/politics/28/04/2017/590268589a79474a5050570e?from=main