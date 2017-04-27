Адвокат Тигран Атанесян подвергся нападению в собственном офисе в Ереване

  • Фактинфо, Информационное агентство
  • Право - 27 Апреля 2017, 16:31
Адвокат Тигран Атанесян подвергся нападению в собственном офисе, расположенном на проспекте Аршакуняца в Ереване. Об этом адвокат сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Он также проинформировал, что вместе с ним нападению подвергся и Армен Согомонян.

“Жду полицейских. Нападавшими были Симон Бабаян, Вреж Хачикян, Геворк Мкртчян и некто Арсен”, - написал Атанесян, пообещав позднее обнародовать подробности инцидента.

Как сообщил “ФактИнфо" начальник отдела по связям со СМИ, анализа и информации управления информации и по связям с общественностью полиции Армении капитан полиции Эдгар Джаноян, на место происшествия уже прибыла оперативная группа.

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