Корабль Черноморского флота столкнулся с судном «Ашот-7»

Судно Черноморского флота «Лиман» в 40 км от пролива Босфор столкнулось с судном «Ашот-7». В результате аварии в правом борту «Лимана» образовалась пробоина, экипаж эвакуирован Исследовательское судно Черноморского флота «Лиман» в Черном море столкнулось с судном «Ашот-7». Об этом сообщили в Минобороны России, передает «Интерфакс». По сообщению ведомства, столкновение произошло в юго-западной части Черного моря, в 40 км северо-западнее пролива Босфор. В результате столкновения «Лиман» получил пробоину правого борта ниже ватерлинии. В ведомстве отметили, что в результате случившегося никто не пострадал. Экипаж в данный момент «ведет борьбу за живучесть судна», добавили в ведомстве. В район происшествия, по сообщению Минобороны, были направлены корабли Черноморского флота. Также на место вылетела спасательная команда на самолете Ан-26. Позднее, как сообщил агентству Reuters представитель турецкой береговой охраны, с российского судна были эвакуированы 78 членов экипажа. Разведывательный корабль «Лиман» вошел в состав Черноморского флот в 1974 году. Его полное водоизмещение составляет около 1,5 тыс. т, максимальная скорость хода — 17 узлов. На борту судна установлены радиолокационная система «Дон», гидроакустическая система «Бронза», аппаратура радиоразведки «Ротор-Н», «Вахта-М», «Вахта-10», «Вахта-12» и другие. Из вооружения на «Лимане» имеется лишь переносной зенитный ракетный комплекс «Игла». В начале февраля «Лиман» осуществлял слежение за военно-морскими учениями НАТО «Щит моря» в Черном море, передавал «Интерфакс».

